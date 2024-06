Nikkei 225-Papier Tokyo Electron-Aktie: Tokyo Electron zahlt weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Tokyo Electron am 18.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 393,00 JPY auszuzahlen. So fiel die Tokyo Electron-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 31,09 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 202,46 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Tokyo Electron hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 19,97 Prozent verkleinert.

Tokyo Electron-Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss notierte das Tokyo Electron-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 35 000,00 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Tokyo Electron wird der Tokyo Electron-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Tokyo Electron-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2024 weist das Tokyo Electron-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,99 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,56 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Tokyo Electron via TSE 120,73 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 120,77 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Tokyo Electron

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 503,95 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,44 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Tokyo Electron

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Tokyo Electron beläuft sich aktuell auf 15,772 Bio. JPY. Das KGV von Tokyo Electron beträgt aktuell 50,49. 2024 setzte Tokyo Electron 1,831 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 783,75 JPY.

Redaktion finanzen.at