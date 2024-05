Nikkei 225-Titel Asahi Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Asahi Group Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Asahi Group am 07.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 121,00 JPY je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 7,08 Prozent angehoben. Alles in allem zahlt Asahi Group 57,76 Mrd. JPY an Aktionäre. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3,63 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Asahi Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 5 464,00 JPY. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Asahi Group-Anteilsschein. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Asahi Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Asahi Group-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist das Asahi Group-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,30 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,74 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Asahi Group-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Asahi Group-Kurs via TSE 4,33 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 4,38 Prozent stärker zugenommen als der Asahi Group-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Asahi Group

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 133,90 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 2,45 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Asahi Group

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Asahi Group beläuft sich aktuell auf 2,754 Bio. JPY. Das Asahi Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 16,24. Im Jahr 2023 erzielte Asahi Group einen Umsatz von 2,769 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 323,82 JPY.

