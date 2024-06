Nikkei 225-Titel Kobe Steel-Aktie: Über diese Dividende können sich Kobe Steel-Anleger freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Kobe Steel am 19.06.2024 eine Dividende in Höhe von 90,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 125,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Kobe Steel beziffert sich auf 27,69 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 56,06 Prozent gestiegen.

Veränderung der Kobe Steel-Dividendenrendite

Der Kobe Steel-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 1 948,50 JPY aus dem TSE-Handel. Am 20.06.2024 wird der Kobe Steel-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Kobe Steel-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2024 weist der Kobe Steel-Titel eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 3,80 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kobe Steel-Kurs via TSE 181,58 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 183,93 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Kobe Steel

Dementsprechend würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,62 Prozent steigern.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Kobe Steel

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Kobe Steel steht aktuell bei 757,993 Mrd. JPY. Kobe Steel besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,41. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Kobe Steel auf 2,543 Bio.JPY, der Gewinn je Aktie machte 277,39 JPY aus.

Redaktion finanzen.at