Nikkei 225-Titel Matsui Securities-Aktie: So hoch ist die Dividende von Matsui Securities

Matsui Securities-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Matsui Securities-Dividendenausschüttung aus.

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Matsui Securities am 23.06.2024 eine Dividende in Höhe von 40,00 JPY beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit zahlt Matsui Securities insgesamt 10,28 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Gesamtausschüttung.

Matsui Securities- Ausschüttungsrendite im Blick

Heute wird das Matsui Securities-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Matsui Securities-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Matsui Securities verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 4,84 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,11 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von Matsui Securities im -Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der Matsui Securities-Kurs weist auch die reale Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Matsui Securities

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 4,76 Prozent abnehmen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Matsui Securities

Die Dividenden-Aktie Matsui Securities gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 214,351 Mrd. JPY wert. Matsui Securities besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,70. Der Umsatz von Matsui Securities betrug in 2024 40,242 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 38,06 JPY.

