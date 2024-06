Nikkei 225-Titel Mitsui-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mitsui Aktionären eine Freude

Mitsui-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Mitsui-Dividendenzahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Mitsui am 19.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 170,00 JPY für das Jahr 2024. Damit wurde die Mitsui-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 21,43 Prozent angezogen. Somit zahlt Mitsui insgesamt 242,37 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 22,36 Prozent an.

Mitsui- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Mitsui-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 7 493,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Mitsui, demnach wird das Mitsui-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Mitsui-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Mitsui-Titels 2,39 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,40 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Mitsui via TSE 324,89 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 325,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Mitsui

Für 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 197,95 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,64 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten der Mitsui-Aktie

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Mitsui steht aktuell bei 11,079 Bio. JPY. Das Mitsui-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 10,07. 2024 setzte Mitsui 13,325 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 705,60 JPY.

