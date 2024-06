Nikkei 225-Titel Terumo-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Terumo Aktionären eine Freude

So viel Dividende zahlt Terumo.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Terumo am 26.06.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 22,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,00 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Terumo beläuft sich auf 32,01 Mrd. JPY. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 14,73 Prozent zugenommen.

Terumo-Dividendenrendite im Fokus

Zum TSE-Schluss notierte das Terumo-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 2 625,00 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Terumo wird der Terumo-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Terumo-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die Terumo-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 0,81 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 1,12 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Terumo via TSE 18,64 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 18,77 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Terumo- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 25,36 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,97 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Terumo

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Terumo beläuft sich aktuell auf 3,858 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Terumo weist aktuell ein KGV von 38,17 auf. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Terumo einen Umsatz von 921,863 Mrd.JPY sowie ein EPS von 71,50 JPY.

Redaktion finanzen.at