Nikkei 225-Titel Toyota Motor-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Toyota Motor-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Toyota Motor am 18.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 75,00 JPY. Damit wurde die Toyota Motor-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent angezogen. Somit schüttet Toyota Motor insgesamt 880,20 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die Toyota Motor-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 20,91 Prozent aufgebessert.

Dividendenrenditeanpassung

Das Toyota Motor-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 3 052,00 JPY. Das Toyota Motor-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Toyota Motor-Papier auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Toyota Motor-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,19 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Toyota Motor-Aktienkurs via TSE 125,34 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 126,35 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Toyota Motor

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 89,42 JPY. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,91 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Toyota Motor

Toyota Motor ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 40,877 Bio. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Toyota Motor beträgt aktuell 10,36. Im Jahr 2024 erzielte Toyota Motor einen Umsatz von 45,095 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 365,94 JPY.

Redaktion finanzen.at