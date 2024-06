Nikkei 225-Titel Yahoo Japan-Aktie: Diese Dividende erhalten Yahoo Japan-Anteilseigner

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Yahoo Japan am 18.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,56 JPY zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 41,88 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Yahoo Japan-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,84 Prozent dezimiert.

Yahoo Japan-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Yahoo Japan-Anteilsschein via TSE bei einem Wert von 392,90 JPY aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Yahoo Japan wird die Yahoo Japan-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Yahoo Japan-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Yahoo Japan-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Yahoo Japan-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,49 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Yahoo Japan via TSE 23,94 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 26,33 Prozent stärker zugenommen als der Yahoo Japan-Kurs.

Yahoo Japan- Dividendenschätzung

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 6,31 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,57 Prozent zulegen.

Yahoo Japan-Kerndaten

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Yahoo Japan beläuft sich aktuell auf 2,734 Bio. JPY. Das Yahoo Japan-KGV beläuft sich aktuell auf 25,68. 2024 setzte Yahoo Japan 1,815 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 15,10 JPY.

Redaktion finanzen.at