Nikkei 225-Wert Honda Motor-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Honda Motor-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Honda Motor am 19.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 68,00 JPY auszuschütten. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 40,00 JPY angesetzt wurde. 241,87 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Honda Motor-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,30 Prozent vergrößert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Die Honda Motor-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 1 681,00 JPY aus dem TSE-Handel. Der Honda Motor-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Honda Motor-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Honda Motor-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist der Honda Motor-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,60 Prozent auf. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 3,42 Prozent betrug

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Honda Motor-Aktienkurs via TSE 48,50 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 49,42 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Honda Motor

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 69,53 JPY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,14 Prozent steigen.

Basisinformationen der Honda Motor-Aktie

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Honda Motor beläuft sich aktuell auf 8,056 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Honda Motor verfügt über ein KGV von aktuell 8,37. 2024 setzte Honda Motor 20,429 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 225,88 JPY.

