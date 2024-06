Nikkei 225-Wert Kawasaki Kisen Kaisha-Aktie: Kawasaki Kisen Kaisha-Dividende niedriger

Kawasaki Kisen Kaisha-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Kawasaki Kisen Kaisha-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Kawasaki Kisen Kaisha am 21.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 83,33 JPY je Aktie vereinbart. So reduzierte sich die Kawasaki Kisen Kaisha-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 37,50 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Kawasaki Kisen Kaisha beläuft sich auf 98,31 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 16,33 Prozent angehoben.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Kawasaki Kisen Kaisha-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 269,00 JPY. Heute wird der Kawasaki Kisen Kaisha-Titel Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Kawasaki Kisen Kaisha-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Dividendenrendite für das Jahr 2024 beträgt 4,12 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 13,22 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Kawasaki Kisen Kaisha via TSE 102,71 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 103,08 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Kawasaki Kisen Kaisha

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 82,92 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,65 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Kawasaki Kisen Kaisha

Die Dividenden-Aktie Kawasaki Kisen Kaisha gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 1,581 Bio. JPY wert. Das Kawasaki Kisen Kaisha-KGV beträgt aktuell 13,93. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Kawasaki Kisen Kaisha auf 962,300 Mrd.JPY, der Gewinn je Aktie machte 145,24 JPY aus.

Redaktion finanzen.at