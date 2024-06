Nikkei 225-Wert Mizuho Financial Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mizuho Financial Group-Anleger freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Mizuho Financial Group am 26.06.2024 eine Dividende in Höhe von 105,00 JPY beschlossen. Damit wurde die Mizuho Financial Group-Dividende im Vorjahresvergleich um 23,53 Prozent erhöht. Somit schüttet Mizuho Financial Group insgesamt 234,79 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 209,46 Mrd. JPY angesetzt wurde.

Mizuho Financial Group- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das Mizuho Financial Group-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 3 280,00 JPY. Der Mizuho Financial Group-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Mizuho Financial Group-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das Mizuho Financial Group-Papier verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 3,45 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 4,53 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Mizuho Financial Group-Kurs via TSE 109,85 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 111,38 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Mizuho Financial Group

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 116,96 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,57 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Mizuho Financial Group

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Mizuho Financial Group steht aktuell bei 8,272 Bio. JPY. Mizuho Financial Group besitzt aktuell ein KGV von 11,37. 2024 setzte Mizuho Financial Group 7,982 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 267,88 JPY.

Redaktion finanzen.at