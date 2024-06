Nikkei 225-Wert Shionogi-Aktie: Über diese Dividende können sich Shionogi-Aktionäre freuen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Shionogi-Aktionäre.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Shionogi am 20.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 160,00 JPY je Aktie beschlossen. Damit wurde die Shionogi-Dividende im Vorjahresvergleich um 18,52 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Shionogi beträgt 43,88 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 21,40 Prozent.

Entwicklung der Shionogi-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte die Shionogi-Aktie am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 6 126,00 JPY. Heute wird der Shionogi-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Shionogi-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Shionogi-Aktie eine Dividendenrendite von 2,06 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 2,26 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Shionogi via TSE 0,986 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -0,953 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Shionogi-Aktienkurs.

Shionogi- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 166,45 JPY. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,72 Prozent anziehen.

Schlüsseldaten der Shionogi-Aktie

Shionogi ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1,655 Bio. JPY. Shionogi verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,88. 2024 setzte Shionogi 435,081 Mrd. JPY um und erzielte ein EPS von 558,51 JPY.

Redaktion finanzen.at