Nikkei 225-Wert Tokyu Fudosan-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Tokyu Fudosan Anlegern eine Freude

Tokyu Fudosan-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Tokyu Fudosan-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Tokyu Fudosan am 26.06.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 31,00 JPY vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 31,91 Prozent gestiegen. Tokyu Fudosan zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 20,51 Mrd. JPY. Damit wurde die Tokyu Fudosan-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 58,34 Prozent aufgebessert.

Tokyu Fudosan-Ausschüttungsrendite

Zum TSE-Schluss notierte die Tokyu Fudosan-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 1 071,00 JPY. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Tokyu Fudosan-Aktie. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Tokyu Fudosan-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Das Tokyu Fudosan-Papier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,48 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,70 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Tokyu Fudosan via TSE 55,22 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 56,48 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Tokyu Fudosan- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 32,42 JPY aus. Die Dividendenrendite würde demnach auf 3,03 Prozent steigen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Tokyu Fudosan

Tokyu Fudosan ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 754,813 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Tokyu Fudosan weist aktuell ein KGV von 12,95 auf. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Tokyu Fudosan auf 1,103 Bio.JPY, der Gewinn je Aktie machte 96,40 JPY aus.

Redaktion finanzen.at