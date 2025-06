Nikkei 225-Wert Toyobo-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Toyobo

So viel Dividende trägt Toyobo zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Toyobo am 25.06.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 40,00 JPY je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. 3,53 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Toyobo hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 0,170 Prozent verkleinert.

Toyobo- Dividendenrendite im Blick

Die Toyobo-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 905,00 JPY. Heute wird der Toyobo-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Toyobo-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Die Toyobo-Dividendenrendite für 2025 beträgt 4,25 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,55 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Toyobo-Kurs via TSE 11,53 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -10,40 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Toyobo

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,42 Prozent zulegen.

Toyobo-Kerndaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Toyobo steht aktuell bei 79,527 Mrd. JPY. Toyobo besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,46. Im Jahr 2025 erzielte Toyobo einen Umsatz von 422,032 Mrd.JPY sowie ein EPS von 22,73 JPY.

Redaktion finanzen.at