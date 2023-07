Nikola-Aktie springt an: Neuer Auftrag für Nikola

• Nikola-Aktie droht Delisting von der NASDAQ-Börse• Auftrag schiebt Aktienkurs kräftig an

Der Hybrid-Elektrotruck-Entwickler Nikola hat einen bedeutenden Auftrag erhalten. So beabsichtigt J.B. Hunt Transport Services, seine Kohlenstoffemissionen deutlich zu reduzieren und integriert deshalb elektrische Lastwagen in seine Flotte. In diesem Zusammenhang will das Logistikunternehmen nun 13 Fahrzeuge von Nikola kaufen - drei Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge sowie zusätzlich zehn schwere batterieelektrische Fahrzeuge. Die Lieferung soll kommenden Monat erfolgen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Nikola für Wasserstoff und Infrastruktur verantwortlich

Außerdem wird Nikola auch den benötigten Wasserstoff sowie die Infrastruktur bereitstellen. Die Lastwagen werden sich hauptsächlich in den Gebiet von Los Angeles und Phoenix, wo Nikolas Hauptsitz ist, eingesetzt werden. Auch an anderen Standorten entlang der Hauptversandrouten von J.B. Hunt sollen sie zeitweise Gebrauch finden.

Nikola-Aktie angeschlagen

Vielleicht gelingt es Nikola damit, seine Börsennotierung zu retten. Denn wie Ende Mai berichtet wurde, droht dem Konzern ein Delisting von der US-Börse NASDAQ, weil Nikola die Mindestanforderungen an den Angebotspreis nicht erfüllt. Der Grund ist ein massiver Absturz der Nikola-Aktie - allein im Jahr 2022 verlor der Anteilsschein 78,12 Prozent an Wert und rutschte unter die Marke von einem Dollar. Zuletzt konnten sich die Papiere des EV-Unternehmens aber wieder deutlich von ihrem Allzeittief erholen.

Zeitweise klettert die an der NASDAQ gelistete Nikola-Aktie um 19,67 Prozent auf 2,7166 Dollar.

Redaktion finanzen.at