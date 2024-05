Ningbo Ronbay New Energy Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ningbo Ronbay New Energy Technology A lud am 29.04.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ningbo Ronbay New Energy Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,690 CNY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,92 Prozent auf 3,68 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at