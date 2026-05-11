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11.05.2026 06:31:29
Nintendo präsentierte Quartalsergebnisse
Nintendo hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nintendo 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 89,51 Prozent auf 2,60 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,600 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,35 Milliarden USD – ein Plus von 100,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nintendo 7,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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