Nintendo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nintendo hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 88,39 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 527,20 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 90,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 276,66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at