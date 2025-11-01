Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
01.11.2025 08:30:09
NIO Inc. Provides October 2025 Delivery Update
Company Achieved New Record-High Monthly Deliveries 40,397 vehicles were delivered in October 2025, increasing by 92.6% year-over-year 241,618 vehicles were delivered year-to-date in 2025, increasing by 41.9% year-over-year Cumulative deliveries reached 913,182 as of October 31, 2025 SHANGHAI,Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Groupmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.