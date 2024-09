NIO macht deutlich mehr Umsatz - Aktionäre äußerst erfreut

Der Tesla-Konkurrent NIO hat vor Beginn des Börsenhandels in den USA seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt.

Im zweiten Jahresviertel 2024 erlitt NIO einen Verlust in Höhe von 2,50 CNY je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 3,70 CNY je Aktie in den Büchern verzeichnet gewesen war. Experten hatten prognostiziert, dass der Tesla -Rivale im Berichtszeitraum klar in den roten Zahlen bleiben würde und das EPS dabei auf -2,21 CNY geschätzt.

Der Umsatz des E-Autobauers lag im zweiten Quartal bei 17,446 Milliarden CNY. Damit verfehlte NIO die Umsatzschätzungen der Analysten knapp, die sich auf 17,49 Milliarden CNY belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte NIO 8,772 Milliarden CNY umgesetzt.

Im vorbörslichen NYSE-Handel springt die NIO-Aktie zeitweise um 5,42 Prozent nach oben auf 4,46 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net