Nippon Computer System informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Computer System stellte am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 30,22 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Computer System 19,17 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at