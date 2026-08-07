Nippon Denko legte Quartalsergebnis vor

Nippon Denko hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 26,05 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Denko in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at