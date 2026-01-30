Nippon Gear legte Quartalsergebnis vor

Nippon Gear hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,03 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,73 Prozent auf 2,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Gear 2,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at