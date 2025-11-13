NIPPON MINING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NIPPON MINING hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

NIPPON MINING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,66 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 166,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 205,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at