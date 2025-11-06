Nippon Telegraph and Telephone stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 4,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Telegraph and Telephone 3,34 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3 510,67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 350,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

