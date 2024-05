NittoBoseki gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NittoBoseki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -138,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,21 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 51,90 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 24,57 Milliarden JPY gesehen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 200,39 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 73,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,54 Prozent auf 93,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 87,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 177,99 JPY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 92,54 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at