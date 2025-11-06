|
06.11.2025 06:31:29
Niva Bupa Health Insurance Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Niva Bupa Health Insurance Company gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Niva Bupa Health Insurance Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,22 Prozent auf 13,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
