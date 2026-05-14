Nkarta präsentierte Quartalsergebnisse

Nkarta lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nkarta ein Ergebnis je Aktie von -0,430 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at