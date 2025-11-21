|
NKT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NKT äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 8,96 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NKT 7,46 DKK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat NKT mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,39 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.
