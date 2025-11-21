NKT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NKT hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,31 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 940,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at