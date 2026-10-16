NLINKS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NLINKS hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,860 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at