28.11.2025 06:31:28
Noah präsentierte Quartalsergebnisse
Noah hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 89,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
