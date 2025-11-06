Nobia Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nobia Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nobia Un 242,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 237,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at