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04.08.2026 06:31:29
Noevir: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Noevir präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,13 JPY, nach 43,39 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Noevir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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