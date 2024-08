Nokia-Aktie leichter: illwerke vkw kooperiert bei Glasfaserinfrastruktur mit Nokia

Das Glasfasernetz, das bis zum Jahresende implementiert sein soll, werde Übertragungen mit einer Kapazität von bis zu 400 Gigabit pro Sekunde und mehr erlauben, hieß es. Die illwerke vkw AG hat zuletzt den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Vorarlberg angekündigt und will dafür in den nächsten zehn Jahren 340 Mio. Euro investieren.

Das neue Glasfasernetz von Nokia für die illwerke vkw AG werde 15 Standorte in Vorarlberg umfassen und 10G-, 25G- und 100G-Dienste für die Anbindung von Mobilfunkmasten und zentralen Knotenpunkten beinhalten. Zudem werde die illwerke vkw AG Glasfaserdienste für weitere Geschäftskunden in der Region bereitstellen, informierten illwerke vkw und Nokia in einer gemeinsamen Aussendung.

Die in Landeseigentum stehende illwerke vkw AG beabsichtigt in den nächsten zehn Jahren insbesondere Talschaften mit Glasfaserinfrastruktur zu erschließen, die aktuell noch eine mangelhafte Versorgung mit guten Datenverbindungen aufweisen. Als Provider will die Gesellschaft nicht auftreten, vielmehr wird das Netz den Betreibern via "Open Access" zur Verfügung gestellt. Eine starke Anbindung ans Internet gehöre inzwischen ebenso zu den elementaren Bedürfnissen wie eine sichere Energieversorgung, hatte illwerke vkw-Vorstandsvorsitzender Christof Germann Ende Juni gesagt.

Gerade in den Talschaften Bregenzerwald, Montafon, Leiblachtal, Klostertal, Großes Walsertal und Brandnertal sehe man großen Handlungsbedarf. Von der Umsetzung in den Talschaften sollen Berechnungen zufolge rund 60.000 Haushalte profitieren, das entspricht rund 30 Prozent aller Haushalte in Vorarlberg. Für den Ausbau steht die illwerke vkw AG in Kooperation mit den 24 Gemeinden des Bregenzerwalds, wo in sieben Kommunen schon der Startschuss fiel, sowie mit den zehn Montafoner Gemeinden, wo 2026 der Ausbau beginnt.

An der Börse in Helsinki notierte die Nokia-Aktie am Mittwoch 0,45 Prozent tiefer bei 3,73 Euro.

(APA)