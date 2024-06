Nokia-Aktie höher: Seekabelsparte ASN von Nokia wird an Frankreich verkauft

Nokia verkauft die Sparte Alcatel Submarine Networks (ASN) an den französischen Staat.

Die Transaktion habe inklusive Schulden ein Volumen von 350 Millionen Euro, teilte der finnische Telekomausrüster mit. Der Konzern betrachtet das Unterwasserkabelgeschäft als nicht zum Kerngeschäft gehörend und will sich auf seine Kernmärkte konzentrieren.

ASN hat weltweit mehr als 750.000 Kilometer optischer Unterseekabel verlegt und beliefert vor allem die Offshore- Öl - und Gasindustrie. ASN bietet Projektmanagement, Installation und Inbetriebnahme sowie den Betrieb von Schiffen und Wartungsarbeiten durch seine Flotte von Kabelschiffen.

Im Rahmen der Transaktion wird der französische Staat zunächst 80 Prozent der ASN-Anteile erwerben, bevor er schließlich die verbleibenden 20 Prozent der Anteile von Nokia übernimmt. Der Verkauf wird voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Nokia erwartet, dass die Transaktion den Nettoumsatz mit Netzinfrastruktur um etwa 1 Milliarden Euro reduziert, aber die Betriebsgewinnmarge um 100 bis 150 Basispunkte erhöht.

An der Börse in Helsinki gewinnt die Nokia-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,71 Prozent auf 3,493 Euro.

Von Dominic Chopping

HELSINKI (Dow Jones)