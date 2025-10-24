|
Nokia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nokia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,030 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,83 Milliarden EUR – ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nokia 4,33 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
