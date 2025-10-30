Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
30.10.2025 05:43:09
Nomura expects no more Fed rate cuts in 2025 after October easing
NOMURA said it now expects the US Federal Reserve to keep interest rates unchanged at its December policy meeting, following the central...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
28.07.25
|Ausblick: Nomura zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.06.25
|Nikkei 225-Wert Nomura-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nomura Anlegern eine Freude (finanzen.at)
|
30.05.25
|Nomura hails progress in weaning staff off smoking (Financial Times)
Analysen zu Nomura Holdings Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nomura Holdings Inc.
|6,01
|-1,31%
