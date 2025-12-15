NOMURA legte Quartalsergebnis vor

NOMURA hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 103,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NOMURA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 384,39 JPY. Im Vorjahr hatte NOMURA 256,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 7,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

