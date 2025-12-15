|
15.12.2025 06:31:29
NOMURA legte Quartalsergebnis vor
NOMURA hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 103,42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NOMURA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 384,39 JPY. Im Vorjahr hatte NOMURA 256,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 7,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.