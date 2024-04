Norbert Betz, Psychofallen an der Börse: Wie unser Gehirn funktioniert und was uns das lehrt - 7

Was genau passiert in der Black Box Gehirn bei (Anlage-)Entscheidungen, das ist die große Frage, die sich mit Psychologie nicht erklären lässt. Dazu braucht es technische Hilfsmittel, mit denen wir direkt ins Gehirn schauen können. Denn dort kämpft bei jeder Entscheidung der analytische Teil mit dem emotionalen, das reflektive mit dem reflexiven Gehirn. Warum aber gewinnt mal der eine, mal der andere Teil die Überhand? Bei jeder Entscheidung einer Kapitalanlage und der daraus resultierenden Folgen, die sich mit der Zeit diametral ändern können, durchlaufen wir eine Achterbahn der Gefühle. Vor allem Gier, Angst, Erwartung und Selbstvertrauen sind es, die eine große Rolle spielen. Von Neid, Überschwang oder Panik ganz zu schweigen.

Beim Kauf feiern wir Silvester

Wie kann man das im Gehirn nachvollziehen? Nehmen wir das Beispiel »Erwartung«. Wenn wir eine Aktie kaufen, rechnen wir fest damit, dass der Kurs steigt - außer wir sind ein Hedgefonds mit seltsamen Namen, der auf fallende Kurse setzt, oder ein Berufspessimist. Beim Kauf feuern unsere Neuronen im reflexiven Gehirnteil, dem Nucleus accumbens oder Belohnungszentrum, wie wild umher, wir brennen eine Art Silvesterfeuerwerk ab. Doch wenn der Kurs dann wirklich steigt, schicken wir nur noch ein paar müde Raketen hinterher, die vorzeitig krepieren. Das heißt, Vorfreude ist die schönste Freude, und wenn das Ereignis dann wirklich eingetreten ist, kommt nicht mehr viel nach. Vielleicht auch ein Grund, dass Ehescheidungen heute eher die Regel als die Ausnahme sind.

Was passiert in 1,5 Kilo Gehirn?

Was also genau passiert in unserem Gehirn, normal etwa 1,5 Kilogramm schwer und so groß wie zwei Fäuste? Etwa 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen) verbergen sich darin und eine Billion Stützzellen, die das Gewebe stabilisieren. Es kommunizieren 100 Billionen Synapsen. Unser Gehirn ist ein enormer Energieverbraucher: Während es nur etwa 2 Prozent der Körpermasse ausmacht, verbraucht es 20 Prozent an Energie. Wir unterscheiden verschiedene Bereiche des Gehirns, denen jeweils unterschiedliche Funktionen zugeordnet sind:

Mit bildgebenden Verfahren können nun über Sensoren die elektrischen Aktivitäten der Nervenzellen gemessen und farblich abgehoben werden. Unter welchen Voraussetzungen werden welche Teile des Gehirns wie stark beansprucht, lässt sich so messen. Welche biochemischen und elektrischen Prozesse in welchen Hirnregionen ablaufen. Das geht soweit, dass allein gedachte Befehle genügen, dass ein Computer aktiv und über den Cursor gesteuert wird. Aber allen modernsten technischen Verfahren zum Trotz, wir können nur überprüfen, ob ein Proband denkt und wie er denkt, aber nicht, was er denkt!

Künstliche Intelligenz versucht mittels digitaler, mathematischer Algorithmen per Computer das menschliche Gehirn quasi nachzubauen. Noch sind sie stark vereinfacht, die Ergebnisse sind jedoch bereits erstaunlich und dürften künftig auch bei Anlageentscheidungen an Bedeutung gewinnen, gerade weil emotionale Faktoren fehlen. Trotzdem sollten Anleger auch weiterhin auf ihre 1,5 Kilo zugreifen!

Wichtige Erkenntnisse aus der Hirnforschung

Fast 90 Prozent unserer Entscheidungen finden unbewusst statt, wir haben den Autopiloten eingeschaltet!

Wir verarbeiten einen finanziellen Verlust im gleichen Hirnareal, in dem auch Todesangst entsteht!

Unser Gehirn unterscheidet nicht, ob wir einen Wespenstich erhalten haben oder einen finanziellen Verlust erleiden mussten.

Bei Panik schüttet das Gehirn Cortisol aus, wir bekommen einen Schock, der Verstand setzt aus.

Gewinne setzen Glückshormone frei, wir wollen ihn deshalb gleich und jetzt haben - auch hier setzt der Verstand aus.

Norbert Betz ist Leiter der Handelsüberwachung der Börse gettex. Er setzt sich seit Jahren für das Thema Börsenpsychologie ein: Als leidenschaftlicher Trader und Börsianer, als distanzierter Marktbeobachter, als Referent und Autor. Mit Ulrich Kirstein hat er Börsenpsychologie simplified geschrieben.