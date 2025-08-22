Nordson: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nordson hat am 20.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,22 USD. Im letzten Jahr hatte Nordson einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren.

Nordson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 741,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 661,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

