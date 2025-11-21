North Energy ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

North Energy ASA hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

North Energy ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at