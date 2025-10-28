Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
|
28.10.2025 08:11:14
North Korea builds memorial for troops killed in Ukraine war
North Korea has broken ground on a memorial for its soldiers killed fighting in Russia's war on Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Troops Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Troops Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Troops Inc Registered Shs
|1,27
|-5,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.