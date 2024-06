Northern Star Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northern Star Acquisition präsentierte in der am 03.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Northern Star Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Northern Star Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 121,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,60 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Northern Star Acquisition ein EPS von -0,350 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,43 Prozent auf 490,18 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 535,32 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,123 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 491,03 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at