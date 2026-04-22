|
22.04.2026 18:33:01
Northern Star Resources Posts Quarterly Operational Report, Stock Down
(RTTNews) - Northern Star Resources Limited (NESRF.PK), Wednesday announced operational and financial results for the March 2026 report, with gold sold of 380,807oz at an all-in sustaining cost of A$2,709/oz.
Looking ahead, the company expects Group production guidance to be above 1,500koz for full year 2026.
The company revised its FY26 Group AISC guidance to A$2,600-2,800/oz, up from A$2,300-2,700/oz and maintains this revised forecast despite lower gold sales and higher diesel prices expected in the June quarter.
Currently, Northern Star's stock is trading at $16.01, down 4.21 percent on the OTC Markets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.