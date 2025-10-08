|
08.10.2025 06:31:29
note: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
note lud am 07.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 8,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,19 Prozent auf 1,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 845,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
