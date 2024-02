Novartis data42 will Morphosys für 68 EUR/Aktie übernehmen

BASEL (Dow Jones)--Die Novartis data42 AG (zukünftig: Novartis BidCo AG) eine 100-prozentige (indirekte) Tochtergesellschaft von Novartis, will Morphosys übernehmen. Sie bietet den Aktionären des deutschen Biotechnologieunternehmens im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an, sämtliche Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Morphosys-Grundkapital von 1,00 Euro für 68,00 Euro je Aktie in bar zu erwerben.

Basierend auf der Anzahl der Morphosys-Aktien von 37,655 Millionen Aktien bewertet das Angebot Morphosys mit etwa 2,56 Milliarden Euro.

Die BidCo und Novartis haben mit Morphosys ferner eine Zusammenschlussvereinbarung geschlossen, die die wesentlichen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die beiderseitigen Absichten und Absprachen in diesem Zusammenhang enthält, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der Vollzug der Transaktion stehe unter bestimmten Bedingungen. Dazu gehörten die Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen und das Erreichen einer Mindestannahmequote von mindestens 65 Prozent der Morphosys-Aktien.

Im Xetra-Handel am Montag hatte die Morphosys-Aktie einen Satz um 38 Prozent nach oben gemacht auf 57,40 Euro nach einem Reuters-Bericht, wonach Novartis in Übernahmegesprächen mit Morphosys sein soll. Im nachbörslichen Handel war der Kurs noch weiter gestiegen.

February 05, 2024