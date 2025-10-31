Novartis: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Novartis präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at