Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
24.11.2025 12:33:57
Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial
Test outcome is blow to one of Europe’s largest listed companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
