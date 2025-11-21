|
Novus Group International AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Novus Group International AB hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novus Group International AB -0,370 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,23 Prozent auf 9,6 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
